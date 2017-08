Venezuela

A empresa petrolífera estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) denunciou, na sexta-feira, que está a ser alvo de um bloqueio financeiro dos Estados Unidos, apesar de não estar em vigor qualquer sanção contra a companhia.

"Os nossos pagamentos são bloqueados. Temos que fazer um turismo financeiro. Temos que ir à China. Temos que fazer triangulações financeiras já que eles [Estados Unidos], de facto, estão a aplicar um bloqueio financeiro à nossa pátria", disse o presidente da PDVSA, Eulógio Del Pino, numa reunião com trabalhadores, transmitida pelo canal estatal Venezuelana de Televisão (VTV).

Del Pino referiu o caso de um cargueiro com um milhão de barris de petróleo venezuelano, há mais de um mês ao largo do estado norte-americano do Luisiana (sul), à espera de uma carta de crédito para poder descarregar a mercadoria.