Actualidade

A viúva do prémio Nobel chinês Liu Xiaobo, que morreu no mês passado, reapareceu num vídeo publicado na Internet, naquele que foi o seu primeiro sinal de vida após semanas em que era desconhecido o seu paradeiro.

Liu Xia, de 56 anos, tinha sido vista pela última vez em imagens divulgadas a 15 de julho pelas autoridades chinesas, que a mostravam a assistir ao funeral do dissidente, que morreu dois dias antes.

"Estou em convalescença no campo, fora de Pequim. Peço-vos que me deem tempo para fazer o meu luto", disse Liu no vídeo de um minuto publicado na sexta-feira no YouTube.