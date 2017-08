Actualidade

Um sismo de magnitude 6,4 atingiu hoje o mar a leste das Fiji, no Pacífico, sem que se tenha ativado o alerta de tsunami ou haja registo de vítimas.

O hipocentro do sismo foi localizado a 538 quilómetros de profundidade no mar e a 287,4 quilómetros a este de Suva, capital do país, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo mundo.

Esta região do Pacífico sofre habitualmente de sismos de magnitude superior a 5.