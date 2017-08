Autárquicas

A um mês do início da campanha eleitoral para as autárquicas, os partidos já escolheram os seus candidatos, com algumas polémicas, mas o momento é de mobilizar eleitores contra o inimigo comum da abstenção.

Os eleitores vão ser chamados a votar a 01 de outubro nos seus representantes nas 308 câmaras e assembleias municipais e 3.092 freguesias.

"O objetivo é ganhar a maioria das câmaras e das freguesias, mas isso depende de votos", disse à agência Lusa a socialista Maria da Luz Rosinha, coordenadora autárquica, acrescentando que "combater a abstenção é também um grande objetivo do PS".