Actualidade

A polícia finlandesa anunciou hoje ter detido cinco pessoas numa rusga a um apartamento da cidade de Turku durante a noite, no âmbito da investigação aos esfaqueamentos que fizeram na sexta-feira dois mortos e oito feridos.

Logo a seguir ao ataque, a polícia deteve em poucos minutos o principal suspeito armado com uma faca, ferindo-o a tiro numa perna, numa praça do centro de Turku, cidade portuária no sudoeste da Finlândia, pouco depois das 16:00 locais (14:00 de Lisboa).

O homem feriu mortalmente duas pessoas e o número de feridos foi revisto em alta, passando de seis para oito, três dos quais encontram-se internados nos cuidados intensivos.