Angola/Eleições

A porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral angolana desvalorizou hoje os casos de eleitores que foram colocados em cadernos eleitorais por vezes a mil quilómetros das suas residências, alegando que poderão ter cometido erros no pré-registo.

Eleitores de Luanda queixaram-se na quinta-feira à agência Lusa de que foram colocados em cadernos eleitorais a mais de mil quilómetros, enquanto outros ainda desconhecem em que locais deverão votar nas eleições gerais de 23 de agosto por não constarem dos cadernos.

Residente do município de Cacuaco, zona da CAOP-B, em Luanda, Antonica Fernando Gouveia contou à Lusa que, pese embora ter dado pontos de referência aquando do processo de registo eleitoral, com atualização do seu cartão eleitoral, "não sabe até agora onde vai votar".