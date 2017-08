Actualidade

O exército do Líbano anunciou hoje de manhã o início da sua ofensiva para expulsar o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) do leste do país, perto da fronteira síria, onde se instalou há vários anos.

"Em nome do Líbano, em nome dos soldados libaneses raptados, em nome dos mártires do exército, anuncio que a operação 'Amanhecer do Jouroud' começou", declarou o chefe do exército, o general Joseph Aoun.

Na segunda-feira, os últimos rebeldes sírios presentes na região montanhosa foram retirados para a Síria, na sequência de um acordo com os adversários do movimento xiita libanês Hezbollah.