A presidente da Câmara de Barcelona defendeu hoje que não seria possível evitar um atentado como o de quinta-feira, porque se houvesse barreiras no acesso norte às Ramblas, os terroristas teriam conseguido entrar por outro lado.

Numa conferência de imprensa na autarquia, onde hoje se abriu a principal sala para que os cidadãos possam assinar um livro de condolências às vítimas do ataque, Ada Colau disse que os especialistas em segurança confirmaram, no próprio dia do atentado, que não teria sido possível evitá-lo.

"Os próprios especialistas policiais disseram, no próprio dia do atentado, que mesmo que tivéssemos barreiras, uma furgoneta pequena poderia entrar pela lateral, ou pela rua do lado", afirmou, em resposta a uma pergunta sobre a ausência de barreiras no topo da Rambla, junto à praça da Catalunha, por onde entrou a furgoneta que na quinta-feira atropelou mortalmente 13 pessoas e feriu mais de cem.