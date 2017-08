Incêndios

Os habitantes de três aldeias no concelho de Gavião (Portalegre), que foram retirados de suas casas devido à ameaça do incêndio, regressaram nas últimas horas às suas habitações, disse à agência Lusa fonte do município.

"Todas as pessoas que mostraram vontade de regressar a casa, ainda durante esta noite, regressaram. Algumas preferiram dormir em casa de familiares e agora já voltaram a casa", disse o presidente do município, José Pio.

O autarca sublinhou que esta manhã "não há populações em risco", embora o perigo continue a existir, por causa de uma frente de fogo que poderá dirigir-se para a zona da aldeia de Cadafaz.