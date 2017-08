Angola/Eleições

José Eduardo dos Santos apareceu hoje, pela primeira vez em campanha, ao lado do cabeça-de-lista do MPLA às eleições gerais angolanas de quarta-feira, para transmitir a sua convicção na sucessão de João Lourenço na liderança de Angola.

Numa intervenção de poucos minutos, cerca da 11:15, e depois de ambos entrarem lado a lado no comício que hoje encerra os grandes atos de massa da campanha eleitoral do MPLA, José Eduardo dos Santos, chefe de Estado e presidente do partido, justificou a presença com o objetivo de "reiterar" o "apoio pessoal" a João Lourenço, a convicção na vitória eleitoral e apelando ao voto.

"Será eleito o próximo Presidente da República de Angola", afirmou José Eduardo dos Santos, sobre João Lourenço, numa breve intervenção e não ficando na tribuna para assistir ao discurso que se seguiu do cabeça-de-lista e candidato à sua sucessão.