Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) subiu o nível de alerta para domingo e segunda-feira e sete distritos estão já com 'aviso laranja' a partir das 09:00 de domingo, revelou o instituto em comunicado.

Numa escala de quatro níveis, verde, amarelo, laranja e o vermelho, Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Portalegre e Braga estão, nesses dois dias, sob 'aviso laranja', devido à situação meteorológica passar a ser considerada de risco moderado a elevado, em vez do 'aviso amarelo' de hoje que significa existir uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O tempo quente é grande responsável pelos avisos do IPMA no continente, enquanto na Madeira, além das altas temperaturas, a velocidade do vento justifica também os avisos amarelos de hoje.