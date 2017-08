Espanha/Ataques

As duas portuguesas, avó e neta, que morreram no atentado de quinta-feira em Barcelona tinham chegado poucas horas antes à cidade para umas férias e decidiram dar um passeio nas Ramblas, disse o secretário de Estado das Comunidades

"Esta jovem esteve de férias com o pai e vinha cá [a Barcelona] com a avó, que era a sua confidente, passar oito dias", disse José Luís Carneiro aos jornalistas na sede do Governo da Catalunha,

"Chegaram, instalaram-se contactaram com a família e foram dar um pequeno passeio. E foram colhidas neste acidente trágico", disse o governante português, que hoje de manhã se reuniu com a família para dar a notícia da morte da jovem.