Actualidade

O treinador do FC Porto garantiu hoje que Brahimi é opção para o jogo da 3.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Moreirense, ao contrário de Soares e Rafa, uma partida em que os 'dragões' esperam dificuldades.

Sérgio Conceição tem consciência das dificuldades que a equipa comandada por Manuel Machado poderão apresentar no Estádio do Dragão, ainda assim, explicou que tem a equipa preparada para lutar pelos três pontos, incluindo o avançado Brahimi.

"Obviamente que contamos com ele. Temos preparadores físicos que sabem o que temos de fazer numa ou noutra situação. É isso que tem sido feito. Não tem havido grandes problemas. Tudo o que se faz aqui é com critério. O Brahimi não está lesionado. O Soares está fora do jogo de amanhã [domingo] tal como o Rafa. Todos os outros estão disponíveis", referiu, em conferência de imprensa de antevisão do jogo deste domingo.