Espanha/Ataques

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, enviou hoje as condolências à família das vítimas portuguesas do atentado de Barcelona, naturais daquele concelho, condenando o ataque e defendendo um combate "sem medo" ao terror.

"À família enlutada apresento as minhas mais sinceras condolências", escreveu Basílio Horta, numa nota a ser publicada no Facebook, após ter confirmado com o Secretário de Estado das Comunidades que as duas vítimas portuguesas eram de Sintra.

O autarca comparou o ataque terrorista a uma "besta" que "atacou impiedosa nas Ramblas em Barcelona" e defendeu que "este terror sem rosto tem de ser derrotado com a única resposta possível", ou seja, "sem medo".