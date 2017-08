Actualidade

O FC Porto realizou hoje de manhã a última sessão de trabalho antes do jogo com o Moreirense, a contar para a 3.ª jornada da I Liga de futebol, e Sérgio Conceição já pôde contar com Brahimi em pleno.

Depois de na sexta-feira ter realizado treino condicionado, o avançado argelino já trabalhou hoje normalmente com os restantes companheiros de equipa, segundo informou o FC Porto.

No entanto, o treinador dos 'dragões' não pôde contar com as presenças de Soares, que fez tratamento e trabalho de ginásio, e de Rafa, que foi autorizado a tratar de assuntos pessoais.