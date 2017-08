Angola/Eleições

O cabeça-de-lista do MPLA às eleições angolanas de quarta-feira, João Lourenço, afirma que a presença do presidente do partido na campanha eleitoral, no comício deste sábado, mostra que o "capitão" José Eduardo dos Santos nunca esteve ausente.

Nos arredores de Luanda, perante dezenas de milhares de pessoas, no último grande comício do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) antes das eleições de 23 de agosto, João Lourenço, vice-presidente do partido e candidato à eleição, indireta, para Presidente da República de Angola, agradeceu a presença de José Eduardo dos Santos, a primeira aparição pública de ambos desde fevereiro, quando foi anunciado como candidato à sucessão.

"Isto demonstra que o capitão da equipa nunca esteve ausente, comandou-a sempre e daí a razão do retumbante êxito que esta campanha conhece", afirmou João Lourenço, sobre a presença no comício do Camama de José Eduardo dos Santos.