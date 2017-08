Angola/Eleições

O cabeça-de-lista do MPLA às eleições gerais angolanas de quarta-feira, João Lourenço, exortou hoje o partido a ter a "coragem" de implementar em Angola, na próxima legislatura, em caso de vitória eleitoral, as autarquias locais.

A posição foi assumida pelo candidato do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) no último grande comício do partido antes do fecho da campanha eleitoral, na segunda-feira, realizado hoje no Camama, arredores de Luanda, que pela primeira vez contou com a presença do presidente do partido e chefe de Estado, José Eduardo dos Santos.

"Com as autarquias locais vamos garantir uma maior inserção política, económica e social dos cidadãos. Vamos levar a governação para mais próximo do cidadão. Vamos conseguir resolver aqueles problemas que no dia-a-dia afetam o cidadão no seu município, sem que ele tenha necessidade de sair do município e ir para a baixa, para a chamada Mutamba, para resolver os problemas que o afligem", disse João Lourenço.