Angola/Eleições

Quatro partidos da oposição angolana apelaram hoje à Comissão Nacional Eleitoral (CNE), numa posição concertada, para encontrar uma solução, até domingo, para alegados problemas que ameaçam a transparência das eleições gerais de 23 de agosto.

Em conferência de imprensa, os representantes da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), do Partido de Renovação Social (PRS) e da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) enumeraram vários problemas que pretendiam abordar com o presidente da CNE, André da Silva Neto, encontro entretanto recusado por imperativos de agenda.

As quatro forças políticas concorrentes às eleições gerais da próxima quarta-feira reclamam "imperativamente uma solução" até domingo sobre as preocupações relativas ao processo de credenciamento dos delegados de lista, do financiamento das despesas de funcionamento dos delegados de lista, da deslocação de eleitores da assembleia de votos prevista para outras distantes dos seus locais de residência ou de trabalho.