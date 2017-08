Incêndios

Os incêndios de Mação (Santarém), e Vila Nova de Paiva (Viseu) estão em fase de resolução, mas ainda mobilizam 811 operacionais, apoiados por 239 veículos e um meio aéreo, indica o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Segundo a página da ANPC, estas ocorrências ainda são consideradas significativas, mas já se encontram em fase de resolução.

No incêndio que deflagrou hoje em Vila Nova de Paiva, continuam no terreno 143 operacionais e 38 meios terrestres, enquanto as chamas de Mação, que começaram na quarta-feira, ainda são combatidas por 668 homens e 201 veículos.