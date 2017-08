Actualidade

A seleção portuguesa de basquetebol ficou hoje a três pontos de assegurar a presença na fase de grupos europeia de apuramento para o mundial de 2019, apesar de ter vencido a Bielorrússia por 79-78, em Coimbra.

Portugal precisava de triunfar por quatro pontos para seguir em frente na prova, mas falhou esse objetivo por culpa própria, pois desperdiçou uma vantagem de oito pontos (77-69) conseguida no início do prolongamento.

A seleção lusa terminou a campanha no grupo D de pré-qualificação no terceiro e último lugar com cinco pontos, os mesmos que a formação bielorrussa, mas com desvantagem no desempate por pontos.