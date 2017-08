Actualidade

O Benfica, com 'hat trick' de Jonas, recebeu e goleou hoje Belenenses por 5-0, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, igualando Sporting e Rio Ave na frente da prova.

Jonas, aos dois, 90 e 90+3 minutos, abriu e fechou o marcador para os 'encarnados', que viram ainda Salvio, aos 28, e Seferovic, aos 33, anotarem os restantes tentos do Benfica.

Com esta vitória, o Benfica retoma o primeiro lugar do campeonato com os mesmos nove pontos do Sporting, segundo, e do Rio Ave, terceiro, enquanto o Belenenses é para já nono com três pontos.