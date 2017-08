Espanha/Ataques

O Presidente da República viajou no sábado à noite para Barcelona para participar hoje numa missa pela paz, na basílica da Sagrada Família, onde irão também estar presentes os primeiros-ministros português e espanhol e os reis de Espanha.

Segundo disse à Lusa fonte da Presidência, a presença do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, na homília representa uma homenagem às vítimas do atentado de quinta-feira em Barcelona, em particular às duas portuguesas que morreram.

Marcelo Rebelo de Sousa foi convidado pelo rei de Espanha, Felipe VI, a estar presente nesta missa pela paz e a concórdia.