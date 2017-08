Actualidade

Agentes da patrulha fronteiriça de Rio Grande Valley (Texas), nos Estados Unidos, zona limítrofe com o México, intercetaram hoje um grupo de 60 imigrantes, 43 centro-americanos e 17 mexicanos, que pretendiam entrar no país escondidos num camião frigorífico.

Segundo um comunicado da patrulha fronteiriça, um dos cães de inspeção detetou a presença dos indivíduos, pelo que os agentes solicitaram ao condutor que abrisse o atrelado de carga, onde encontraram os imigrantes entre caixas de brócolos, a temperaturas muito baixas.

"As portas do atrelado estavam fechadas com um cadeado e os indivíduos não tinham forma de escapar. O termómetro marcava 49 graus fahrenheit (9 graus centígrados)", indica a nota.