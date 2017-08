Incêndios

Um total de 1.520 operacionais, apoiados por 457 meios terrestres, combatiam esta madrugada quatro fogos considerados ocorrências importantes pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), dois deles já dominados.

Os incêndios em Mação (Santarém) e Gavião (Portalegre), apesar de dominados desde sábado à noite, eram aqueles que mobilizavam mais meios pelas 04:30, de acordo com a página da ANPC.

Em Mação, onde as chamas lavram desde quarta-feira, estavam no terreno 654 operacionais e 193 veículos. Em Gavião eram 437 os operacionais que combatiam as chamas, que deflagraram na quinta-feira, apoiados por 131 viaturas.