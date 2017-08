Actualidade

As autoridades indianas elevaram hoje para 123 o número de feridos no descarrilamento de um comboio, no sábado, no estado de Uttar Pradesh, no norte do país, e reduziram o número de mortos para 20.

"O descarrilamento do Kalinga-Utkal Express (Puri Haridwar Express): 20 passageiros morreram e 123 passageiros feridos deram entrada em diferentes hospitais", informou a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres, na sua conta de Twitter.

O ministro dos caminhos de ferro, Suresh Prabhu, que deu por terminadas as operações de resgate cinco horas após o acidente, afirmou durante a madrugada na rede social que começaram os trabalhos de reconstrução no local.