Incêndios

O incêndio que deflagrou na quarta-feira em Mação, no distrito de Santarém, foi extinto ao início da manhã de hoje, segundo a Proteção Civil.

O fogo que começou em Aboboreira às 00:01 de quarta-feira entrou em conclusão às 06:50 de hoje, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. No local estão ainda 695 operacionais e 209 meios terrestres.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), um fogo em conclusão é um "incêndio extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio".