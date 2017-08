Actualidade

Desde que, em 2013, foi abolida a carteira profissional nos guias intérpretes, o acesso à atividade registou um forte impulso, com os "guias piratas" do Porto registados em plataformas online a serem mais de 200.

É uma "guerra silenciosa", cheia de olhares cúmplices aquela que diariamente se verifica nas ruas do Porto entre os guias certificados pelo Sindicato Nacional de Actividade Turística, Tradutores e Intérpretes (SNATTI) e os autopropostos que, a coberto de agência de visitas grátis (free tours em inglês), buscam o seu sustento quase sempre pisando os mesmos espaços.

Com as redes sociais como princípio e fim de todo este mundo paralelo, é nas páginas pessoais que começa, muita vezes, a aventura pelo turismo no Porto, umas vezes potenciando conhecimentos específicos, como seja, línguas, História e Arquitetura, outras como alternativa à falta de emprego.