Incêndios

Três helicópteros vindos da Suíça chegam às 13:00 a Portugal para ajudar no combate aos fogos, anunciou a Autoridade Nacional de Proteção Civil no balanço matinal sobre incêndios, no qual a Covilhã é destacada como maior preocupação.

"Temos três frentes ativas na Covilhã e chegamos a proceder a evacuações nas localidades de Casal da Serra e Cortes do Meios, para o pavilhão de Tortosendo, e temos no local cinco grupos de reforço e 13 meios aéreos nestes incêndios", afirmou Patrícia Gaspar, da ANPC.

Esta responsável destacou o que chamou de "condições meteorológicas extremas" que estão a alterar as previsões da Proteção Civil: "Às 19:00 de sábado o incêndio da Covilhã estava numa encosta e tudo indicava que ia ser dominado. Mas o vento ganhou velocidade e deixou de ser possível" controlar a propagação do fogo.