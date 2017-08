Actualidade

"O Mistério da Rua Saraiva de Carvalho", primeiro livro do jornalista Reinaldo Ferreira, que ficou conhecido como Repórter X, vai ser publicado este mês, assinalando 120 anos do nascimento do autor e o centenário da sua publicação original.

Trata-se do primeiro volume de uma coleção que a editora PIM! vai lançar até final do ano, dedicada a Reinaldo Ferreira, o mítico Repórter X, que teve uma única publicação em livro, em 1919, não sendo reeditado desde então, diz a editora.

A história desta história começa a 11 de junho de 1917, quando a edição da noite do diário "O Século" publicou na primeira página uma carta assinada por um lisboeta de nome Gil Góis - na verdade pseudónimo de Reinaldo Ferreira - a dar conta de um "facto misterioso" que testemunhara na madrugada anterior.