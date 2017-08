Incêndios

A Câmara de Gavião (Portalegre) desativou hoje o Plano Municipal de Emergência de proteção civil que vigorou desde sexta-feira por causa do incêndio que lavrava naquela região, disse à agência Lusa fonte do município.

"De acordo com o relatório do comando operacional, nós desativámos o Plano Municipal de Emergência pelas 09:00", disse o presidente do município, José Pio.

"As coisas estão mais calmas, mais controladas apesar de haver alguns reacendimentos, mas são reacendimentos suaves. O incêndio está em fase de resolução", acrescentou.