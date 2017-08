Actualidade

A prioridade do Irão é proteger o acordo nuclear concluído em 2015 do "inimigo" norte-americano, assegurou hoje o Presidente iraniano, Hassan Rohani, num discurso proferido no parlamento.

"O principal dever do nosso ministro dos Negócios Estrangeiros é defender o acordo nuclear e impedir os Estados Unidos de serem bem-sucedidos" na sua política, declarou Rohani, defendendo o trabalho do chefe da diplomacia, Mohammad Javad Zarif.

"Quem defende o acordo nuclear, resiste perante os inimigos, os Estados Unidos, Israel e alguns pequenos países da região que estão a perturbar" a aplicação do acordo nuclear", acrescentou.