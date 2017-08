Actualidade

O nadador português Adriano Niz, do Grupo de Natação de Vila Nova de Famalicão, sagrou-se hoje campeão mundial dos 400 metros livres, no grupo etário 30-34 anos dos Mundiais de veteranos, em Budapeste.

Adriano Niz completou a prova em 4.15,03 minutos, superando o búlgaro Tsanko Tsankov, com 4.15,12, e italiano Andrea Maniero, com 4.19,17.

Na mesma especialidade, mas no escalão 50-54 anos, José Freitas, do Clube Fluvial Portuense, conquistou a medalha de bronze, com o tempo de 4.34,31.