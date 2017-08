Incêndios

Um helicóptero que combatia hoje um incêndio em Castro Daire, Viseu, caiu pouco antes das 13:00, disseram à agência Lusa fontes da Câmara Municipal e dos bombeiros.

O presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Fernando Carneiro, e o comandante dos bombeiros, Paulo Almeida, confirmaram a queda do helicóptero.

O autarca disse à Lusa que tem estado em contacto com o presidente da Junta de Freguesia de Cabril, concelho Castro Daire, que lhe explicou que o incêndio se está a aproximar do concelho de Arouca, já no distrito de Aveiro.