Angola/Eleições

O cabeça-de-lista da CASA-CE às eleições gerais angolanas de quarta-feira, Abel Chivukuvuku, mostrou-se hoje convicto de que aquela força será, pelo menos, parte do novo Governo, não excluindo uma "coligação à angolana" com UNITA ou MPLA.

"Nós já anunciamos no ano passado que a CASA-CE tem probabilidade de ser Governo. Se não for Governo, no mínimo vai ser parte do Governo", afirmou Abel Chivukuvuku, confrontado pelos jornalistas com a disponibilidade já demonstrada pelo presidente e candidato da União para a Independência Total de Angola (UNITA), Isaías Samakuva, para um entendimento pós-eleitoral.

"Por Angola, pela mudança, temos que por todas as portas abertas", admitiu Chivukuvuku, classificando esse hipotético entendimento como uma "gerigonça angolana".