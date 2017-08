Incêndios

A empresa do helicóptero ligeiro que hoje caiu quando combatia o incêndio na zona de Castro Daire confirmou hoje a morte do piloto e anunciou que vai instaurar um inquérito às circunstâncias do acidente.

"O piloto era o único ocupante do aparelho e infelizmente não sobreviveu. Tinha 51 anos, nacionalidade portuguesa e experiência como piloto de combate a incêndios", escreve a empresa em comunicado.

O conselho de administração da Everjets "já decidiu instaurar um inquérito às circunstâncias do acidente e garante a substituição do aparelho ora acidentado no dispositivo em alerta", lê-se ainda no comunicado enviado às redações.