Espanha/Ataques

Os corpos das duas vítimas portuguesas que morreram no atentado ocorrido na quinta-feira nas Ramblas, em Barcelona, chegam a Portugal na segunda-feira à tarde, disse à Lusa fonte do Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades.

Os cadáveres das duas mulheres foram hoje entregues à família e saem de Barcelona na segunda-feira, às 14:00, num avião da Força Aérea Portuguesa disponibilizado pelo Governo, seguindo depois para o município de Sintra, onde serão sepultados, acrescentou a mesma fonte.

As duas cidadãs portuguesas, uma mulher de 74 anos residente na Grande Lisboa e a sua neta de 20 anos, residente em Londres, morreram nas Ramblas, movimentada avenida da capital catalã, atropeladas por uma carrinha que, ao longo de um percurso de cerca de 600 metros, foi abalroando os transeuntes, fazendo um total de 13 mortos e 120 feridos, 17 dos quais se encontram em estado crítico.