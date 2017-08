Actualidade

O selecionador português, Fernando Santos, anuncia no dia 24 de agosto a lista de convocados para os jogos com as Ilhas Faroé e a Hungria, ambos de qualificação para o Mundial2018, divulgou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

A conferência de imprensa está agendada para as 12:00 e vai decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal, atual campeão europeu, defronta no dia 31 de agosto as Ilhas Faroé, no Estádio do Bessa, no Porto, e no dia 3 de setembro desloca-se a Budapeste para jogar frente à Hungria.