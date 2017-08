Actualidade

O ator Jerry Lewis, de 91 anos, um dos mais célebres comediantes da década de 1950, morreu hoje em Las Vegas, no Estado do Nevada, anunciou o seu agente.

Lewis iniciou a carreira ao lado do cantor Dean Martin, na década de 1940, e na década de 1960 protagonizou comédias como "The BellBoy" (1960) ou "The Nurtty Professor" (1963)

NL // FPA