Actualidade

O FC Porto recebeu e venceu hoje o Moreirense por 3-0, com um 'hat-trick' de Aboubakar, e alcançou Benfica, Sporting e Rio Ave na frente da I Liga de futebol, após a terceira jornada.

O avançado internacional camaronês inaugurou o marcador, aos 18 minutos, e ampliou a contagem, aos 21 e 77 minutos, igualando assim o brasileiro Jonas, do Benfica, na frente da lista de marcadores com quatro golos.

A vitória permite aos 'dragões' alcançarem Benfica, Sporting e Rio Ave no topo da liga portuguesa, todos com nove pontos, enquanto o Moreirense é 13.º com dois.