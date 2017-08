Actualidade

O Sporting de Braga venceu hoje em casa do Desportivo das Aves por 2-0, em jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, decidido com golos de Danilo e de Esgaio.

O tento do médio brasileiro foi anotado aos 57 minutos, numa altura em que os avenses jogavam com menos uma unidade, depois da expulsão do brasileiro Amilton, aos 41, tendo Ricardo Esgaio, aos 90+4, fechado a contagem.

Com esta vitória, os 'arsenalistas' sobem ao quinto lugar com seis pontos, enquanto a equipa de Vila das Aves é 17.ª com apenas um ponto conquistado.