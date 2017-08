Actualidade

A área internacional do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi hoje isolada depois de um erro de operação envolvendo o desembarque de passageiros de um voo proveniente de Dacar, Senegal, informou fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

Segundo a mesma fonte, houve um problema no processamento de um grupo de passageiros que chegou a Lisboa, vindo de Dacar, depois de o autocarro que os transportou do avião até ao terminal os ter desembarcado numa porta destinada a passageiros provenientes do espaço Schengen, o espaço europeu de livre circulação de pessoas.

A fonte do MAI disse à Lusa que devido ao erro, os passageiros do voo proveniente do Senegal misturaram-se com os outros, sem terem sido submetidos aos controlos habituais de segurança para passageiros de fora da Europa.