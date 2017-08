Actualidade

Um contratorpedeiro norte-americano colidiu hoje com um navio mercante no leste de Singapura, anunciou a marinha norte-americana, indicando que o navio dos Estados Unidos sofreu estragos e que tinham começado as operações de resgate.

"O contratorpedeiro USS John S. McCain foi envolvido numa colisão com um navio mercante quando navegada a leste do estreito de Malaca e de Singapura a 21 de agosto", informou a marinha norte-americana em comunicado.

"As informações preliminares indicam que o USS John S. McCain sofreu estragos a bombordo", acrescentou, indicando que "as operações de busca e resgate começaram em coordenação com as autoridades locais".