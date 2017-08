Actualidade

Pelo menos dez marinheiros desapareceram e cinco ficaram feridos na sequência da colisão entre um contratorpedeiro norte-americano e um petroleiro na madrugada de hoje, a leste de Singapura, anunciou a marinha norte-americana.

"Há pelo menos dez marinheiros desaparecidos e cinco feridos", disse, em comunicado, a marinha norte-americana.

O contratorpedeiro "USS John S. McCain foi envolvido numa colisão com um navio mercante quando navegada a leste do estreito de Malaca e de Singapura a 21 de agosto", de acordo com um comunicado anterior.