OE2018

O fiscalista Manuel Faustino alerta para que, sem aumentar o mínimo de existência, "corre-se o risco de, dentro de dois ou três anos, o salário mínimo ser tributado", afirmando que a atualização deste valor beneficiaria os rendimentos muito baixos.

Em entrevista à Lusa, o antigo diretor dos serviços do IRS do Fisco recordou que "há mecanismos no código [do IRS] que já evitam a tributação dos rendimentos que efetivamente têm de ter a chamada imunidade tributária", como é o caso do mínimo de existência.

De acordo com o código do IRS, o mínimo de existência garante que, da aplicação das taxas gerais do IRS, não possa resultar um rendimento líquido inferior a 8.500 euros para os titulares cujos rendimentos sejam predominantemente oriundos do trabalho, um valor que sobe para os 11.320 euros para os agregados com três ou quatro filhos e para os 15.560 euros para os que tenham cinco ou mais dependentes.