OE2018

O fiscalista Manuel Faustino considera que, em termos financeiros, os reembolsos do IRS e do IRC equivalem a "um quarto imposto do sistema", já que representaram 3.600 milhões de euros em 2016.

Em entrevista à Lusa, o primeiro diretor dos serviços do IRS da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) afirmou que, "olhando para o conjunto dos reembolsos em 2016 do IRS e do IRC, verifica-se que nestes dois impostos o Estado devolveu aos contribuintes 3.600 milhões de euros".

"Em termos de importância financeira, isto significa no 'ranking' dos impostos, o quarto imposto do sistema, a seguir ao IVA, IRS e IRC", sublinhou Manuel Faustino, defendendo que se trata de "um imposto que está a ser cobrado aos contribuintes portugueses por via direta e indireta sem se aperceberem".