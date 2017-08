Incêndios

Vários concelhos na grande maioria dos distritos de Portugal continental estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com informação disponibilizada na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Internet.

À exceção dos distritos de Évora, Setúbal, Beja e Lisboa, todos os outros têm vários concelhos em risco muito elevado de incêndio. No entanto, nestes quatro distritos há concelhos com risco muito elevado e elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".