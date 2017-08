Actualidade

Pelo menos 28 pessoas morreram ou ficaram gravemente feridas, desde o início do ano, no Laos, na explosão de bombas do tempo da guerra, nas décadas de 1960 e 1970, noticiou hoje a imprensa estatal.

As autoridades do Laos consideraram que o número de vítimas deverá continuar a aumentar até ao final do ano. Em 2016, o balanço foi de 59 mortos ou feridos graves, segundo o portal do diário Vientiane Times.

O número foi apresentado durante uma reunião interministerial com organismos internacionais dedicados a promover o desenvolvimento e organizações não governamentais para abordar a gestão do legado da guerra que afetou o país há cinco décadas, durante o conflito no vizinho Vietname.