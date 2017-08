Actualidade

A autoridade da aviação civil do Qatar negou hoje ter impedido a aterragem de aviões sauditas enviados para transportar peregrinos do emirado para Meca, informou a agência oficial do país QNA.

No domingo, os órgãos de comunicação sauditas afirmaram que Doha tinha recusado a aterragem de aviões fretados por Riade para transportar os peregrinos do Qatar.

"Essas alegações não têm fundamento", disse a autoridade da aviação civil do Qatar.