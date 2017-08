Espanha/Ataques

A Espanha comunicou hoje a todas as polícias europeias a identidade do motorista do ataque de Barcelona, na quinta-feira e que fez 13 mortos, noticiou a France Presse, que cita fonte oficial.

Hoje, o conselheiro do Interior da Catalunha, Joaquim Forn, disse "que tudo aponta para que o condutor da furgoneta" utilizada no ataque de Barcelona" seja "Younes Abouyaaqoub".

As autoridades policiais da Catalunha (Mossos de Esquadra) já tinham anunciado que o autor do atropelamento tinha sido identificado, mas não divulgaram o nome do suspeito remetendo mais informações sobre as investigações para uma conferência de imprensa que se vai realizar às 12:30 (11:30 em Lisboa) na capital da Catalunha.