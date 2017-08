Actualidade

Os 150 anos do nascimento do poeta português Camilo Pessanha vão assinalar-se a 31 de agosto, em Macau, com uma nova edição da obra "Clepsidra", em forma de missal, anunciou hoje o jornalista Carlos Morais José.

Este lançamento, que vai decorrer no Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, marca o arranque das comemorações dos 150 anos do nascimento do poeta, que viveu entre 1894 e 1926, na cidade onde morreu.

É "uma data que não podia passar sem uma manifestação cultural que trouxesse o poeta, um símbolo da cidade de Macau e uma das figuras mais importantes que aqui viveu, à memória das pessoas", sublinhou o responsável pela iniciativa e diretor do jornal Hoje Macau.